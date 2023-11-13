«Молдовагаз» не согласовал итоги аудита долга перед «Газпромом»

Наблюдательный совет молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаза» не согласовал отчет аудита долга компании перед «Газпромом». Об этом заявили в пресс-службе российской энергокомпании «Газпром» в Telegram-канале.

«Набсовет «Молдовагаз» <...> не согласовал <...> отчет аудита исторической задолженности АО «Молдовагаз» перед компаниями группы «Газпром», — указывается в публикации.

В пресс-службе уточнили, что речь идет об аудите долгов за газ, поставленный потребителям правого берега реки Днестр.

По оценке «Газпрома», отчет нельзя назвать стандартизированным, он также не удовлетворяет требованиям независимости аудита, так как один из его исполнителей имеет конфликт интересов с российской энергетической компанией.

«Молдавская сторона была <...> уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для устранения», — отмечается в заявлении.

В «Газпроме» резюмировали, что выводы, содержащиеся в отчете, не имеют влияния на величину и обоснованность указанной в отчете задолженности.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что нежелание «Газпрома» признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую должна решать эта российская компания.

Ранее Миллер заявил о стремлении Запада вернуть российский газ.