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Стало известно, какие страны в ЕС больше всего пострадали от отсутствия туристов из РФ

АТОР: больше всех в ЕС пострадали от отсутствия туристов из России страны Балтии

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Depositphotos

Больше других от отсутствия российских туристов в Евросоюзе пострадали страны Балтии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской туристической комиссии (ETC).

По информации АТОР, медленнее всего туризм восстанавливается в странах Восточной Европы, граничащих с Россией и Украиной, а также в тех, которые больше всего зависят от турпотока из РФ.

Среди наиболее пострадавших Эстония (принимает на 27% меньше туристов), Латвия (на 30%) и Литва (на 33%).

В ассоциации напомнили, что страны Балтии перестали выдавать туристические визы гражданам России и пропускать их с туристическими целями через наземные границы.

До этого портал Arabian Business сообщал, что министры внутренних дел шести стран Персидского залива официально одобрили единую туристическую визу по типу европейского шенгена. Ожидается, что документ примут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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