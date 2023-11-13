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В Казахстане решили вручную контролировать цены на важные продукты

В Казахстане будут контролировать цены на важные продукты в ручном режиме

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Depositphotos

Кабмин Казахстана поручил местным администрациям вручную контролировать цены на социально важные продукты питания. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра республики.

«Учитывая риски межсезонного роста цен, [вице-премьер Казахстана] Серик Жумангарин поручил акиматам (областным правительствам. — «Газета.Ru») в ручном режиме контролировать ситуацию с ценами на социальные продукты в регионах», — говорится в сообщении по итогам заседания в правительстве Казахстана 13 ноября.

По словам вице-премьера, ноябрь станет определяющим месяцем в формировании уровня годовой продуктовой инфляции. Кроме того, он поручил агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ причин роста цен у крупных производителей.

9 ноября президент России Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом. Глава государства провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В частности, по итогам переговоров стороны подписали план сотрудничества на ближайшие три года.

Путин и Токаев договорились расширять взаимодействие государств в торговле, промышленности, культуре, космической сфере, оборонной и военно-технической областях, здравоохранении, биологической безопасности и сфере мирного атома.

Ранее Путин назвал Казахстан самым близким союзником России.

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