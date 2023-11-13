ЦБ предложил упорядочить онлайн-продажи банковских продуктов

Банк России выступил с инициативой установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продаже вкладов и кредитов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает регулятор, сейчас законодательно урегулированы лишь некоторые вопросы дистанционного взаимодействия банков и клиентов. При этом порядок предоставления финпродуктов и услуг онлайн правового регулирования не имеет.

«Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках», — сказано в сообщении.

Это создает потенциал для недобросовестного поведения со стороны банков и нарушения прав потребителей, считает ЦБ. Ведомство предлагает восполнить эти пробелы.

До этого Правительство России анонсировало увеличение поддержки программ льготного кредитования. По словам премьер-министра Михаила Мишустина на эти цены запланировано выделение 95 млрд рублей.

Ранее в Банке России спрогнозировали падение темпов розничного кредитования.