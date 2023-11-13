Росту экономик стран АТЭС предрекли замедление

Экономический рост в странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году замедлится и останется ниже глобального уровня. Об этом сообщает Reuters .

Причинами называют высокие процентные ставки в США, слабое восстановление Китая и торговые проблемы из-за напряженности между двумя странами. Об этом говорится в докладе секретариата АТЭС. Прогнозируется, что темпы роста в регионе АТЭС снизятся до 2,8% в 2024 году с 3,3% в 2023 году.

Среди рисков для тихоокеанских стран называют устойчивую инфляцию, повышение цен на продовольствие и проблемы на рынке удобрений. Для сдерживания инфляции может потребоваться дальнейшее ужесточение денежной политики.

По мнению авторов доклада, важно, чтобы США и Китай наладили отношения. Это поможет оптимизировать пострадавшие из-за ограничений цепочки поставок.

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