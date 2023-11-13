В ЕС анонсировали новые индивидуальные и секторальные санкции против РФ

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что новые пакет европейских санкций в отношении РФ будет содержать широкий спектр ограничений, касающихся отдельных лиц и экономического сектора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пакет [санкций] включает в себя как индивидуальные санкции, так и санкции в отношении секторов экономики и отдельных предприятий», — поделился Ландсбергис.

Он добавил, что после политических дискуссий ограничительные меры могут смягчиться, но новый пакет санкций внушает оптимизм.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Европейскому союзу (ЕС) следует пересмотреть свой подход в отношении Украины и антироссийских санкций, так как нынешняя политика оказалась ошибочной.

Сийярто заявил, что не питает иллюзий по поводу способности европейских коллег сделать какие-либо шаги в данном направлении.

Также в Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.