В Сочи увеличился поток иностранных туристов на «Розу Хутор»

В Сочи зафиксировали двукратный рост числа иностранных туристов на курорте «Роза Хутор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

По данным пресс-службы, за летний сезон 2023 года, начавшийся 28 апреля и завершившийся 7 ноября, «Розу Хутор» посетило в два раза больше иностранцев по сравнению с 2022 годом.

«За шесть месяцев курорт посетили около миллиона гостей, что почти на 25 процентов превышает показатель прошлого года. Количество иностранных туристов на «Розе Хутор» за этот период превысило 2,8 тысячи», — поделились в пресс-службе.

Отмечается, что 45% гостей — это туристы из стран СНГ. Еще 43% — это граждане стран Персидского залива. 7% составили туристы из Европы и 3% — из Китая.

До этого правительство выделило Министерству обороны Российской Федерации около 1,5 млрд рублей на создание туристско-рекреационного кластера в Кронштадте.

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