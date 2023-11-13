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В Сбере прокомментировали сообщения о сбое

Сбер сообщил о восстановлении сервисов «Сбербанка онлайн»

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Shutterstock

Все сервисы «Сбербанка онлайн» работают в штатном режиме. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Сбере на фоне появившихся сообщений о сбое в приложении банка.

«Все сервисы Сбербанк онлайн работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Специалисты оперативно восстановили работу сервисов «Сбербанка онлайн», отметили в компании.

Из данных портала «Сбой.рф» следует, что пользователи начали сообщать о проблемах со «Сбербанком онлайн» днем 13 ноября. Чаще всего жалобы поступали из Москвы и Санкт-Петербурга. Были также сообщения от пользователей из Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана и ряда других регионов.

До этого пользователи «Сбербанка онлайн» жаловались на сбой 1 ноября. Сообщалось, что испытывать временные трудности со входом в приложение могла часть пользователей старых версий приложения — в связи с проведением технических работ.

Ранее сообщалось, что Сбер стал первой российской компанией с наивысшим ESG-рейтингом от НКР.

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