ФАС не допустит роста цен на топливо в Москве

Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим нефтяным компаниям в Москве предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве отметили, что принятые правительством меры позволили сформировать достаточные запасы топлива на НПЗ и нефтебазах. В связи с этим компании могут обеспечить потребителей необходимым объемом бензина без повышения цен. В случае необоснованного роста цен ФАС пригрозила принять меры антимонопольного реагирования.

21 сентября правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива до стабилизации ситуации на рынке. Эта мера была принята на фоне резкого роста оптовых цен и последующего удорожания топлива в рознице.

6 октября ограничения скорректировали — разрешили экспортировать дизель, поставляемый в порты трубопроводным транспортом. Это решение приняли, чтобы предотвратить переполнение хранилищ.

До этого в России задумались о повышении штрафов за недобросовестные поставки горючего.

Ранее Reuters сообщило, что в России могут разрешить экспорт бензина и дизеля на следующей неделе.