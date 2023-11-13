Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФАС не допустит роста цен на топливо в Москве

ФАС пригрозила мерами нефтяным компаниям Москвы из-за возможного роста цен

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим нефтяным компаниям в Москве предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве отметили, что принятые правительством меры позволили сформировать достаточные запасы топлива на НПЗ и нефтебазах. В связи с этим компании могут обеспечить потребителей необходимым объемом бензина без повышения цен. В случае необоснованного роста цен ФАС пригрозила принять меры антимонопольного реагирования.

21 сентября правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива до стабилизации ситуации на рынке. Эта мера была принята на фоне резкого роста оптовых цен и последующего удорожания топлива в рознице.

6 октября ограничения скорректировали — разрешили экспортировать дизель, поставляемый в порты трубопроводным транспортом. Это решение приняли, чтобы предотвратить переполнение хранилищ.

До этого в России задумались о повышении штрафов за недобросовестные поставки горючего.

Ранее Reuters сообщило, что в России могут разрешить экспорт бензина и дизеля на следующей неделе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий