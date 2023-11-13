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Стало известно, сколько россиян интересуются курсом доллара

Superjob: курс доллара интересует менее 30% опрошенных россиян

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Следят за курсом доллара и читают новости с валютной биржи лишь 30% и 26% россиян соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала Superjob.

При этом мужчины обращают внимание на котировки чаще, чем женщины. Также валютные новости чаще интересуют молодежь и граждан с высоким доходом. В опросе приняло участие 1600 респондентов из всех регионов нашей страны.

Опрошенные прогнозируют, что на первый рабочий день следующего года — 9 января 2024 года — доллар будет стоить 103 рубля 46 копеек. Эксперты отмечают, что на народные ожидания повлиял октябрьский рост курса, несмотря на последующее ослабление доллара.

До этого стало известно, что россияне нарастили в октябре покупку валюты почти втрое, согласно данным ЦБ. Сумма покупок выросла до 120 млрд рублей. В ЦБ подчеркнули, что основной объем пришелся на доллары США и евро. Темпы роста покупок ускорились во второй половине октября, когда рубль начал укрепляться.

Ранее экономист назвал благоприятные факторы для укрепления курса рубля.

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