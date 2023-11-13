Стало известно, насколько увеличились заработки фрилансеров в РФ за полгода

В России продолжает увеличиваться число фрилансеров, а вместе с этим растут и их доходы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Solar Staff.

По данным опроса, в первом полугодии 2023 года российские фрилансеры заработали 5,3 млрд рублей. Это на 53% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Средний месячный доход фрилансеров, работающих на российских заказчиков, составляет около 100 тыс. рублей. Для тех, кто выполняет заказы зарубежных компаний, этот показатель значительно выше — 319 тыс. рублей. Больше стали зарабатывать 50% дизайнеров, 41% преподавателей, 57% копирайтеров и 46% программистов. При этом нагрузка тоже выросла: 57% копирайтеров и 53% менеджеров отметили, что стали работать больше. Эксперты объясняют рост популярности фриланса тем, что работодатели ценят гибкость такого формата. Фрилансеры могут браться за разовые задачи, не требуя полной занятости. Кроме того, их услуги обычно дешевле, чем наем штатных сотрудников.

Наиболее востребованы специалисты в сфере маркетинга, IT, дизайна и курьерских услуг. К работе привлекают как фрилансеров из России, так и тех, кто находится за рубежом. При этом российские компании предпочитают нанимать фрилансеров-резидентов, поскольку с ними проще наладить систему оплаты.

Все больше фрилансеров в России перестают воспринимать такую работу как подработку. Для 60% опрошенных компанией внештатников фриланс стал основным источником дохода.

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