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Доллар на открытии торгов снизился до 92,19 руб.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 92,19 руб.

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 10,75 коп. и составил 92,19 руб. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро не изменился — 98,55 руб.

Курс китайского юаня подрос на 3,9 коп., составив 12,65 руб.

7 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что фундаментальный курс рубля в данный момент находится на уровне 85-90 руб. за доллар.

Греф отметил, что обязательная продажа валютной выручки экспортерами привела к увеличению предложения валюты на рынке и стабилизации курса рубля.

4 ноября министр финансов Антон Силуанов во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявлял, что одной из задач для российских властей является сделать колебания курса доллара предсказуемыми для россиян и бизнеса.

Ранее инвестстратег назвал новый уровень курса доллара после его падения до 91,6 рубля.

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