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Власти выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до €200

В России выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до €200 и duty free

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Global Look Press

В России планируется исключить товарные партии дешевле €200 (примерно 20 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ на 11 ноября), изделия для личного пользования, а также поставки части товаров в магазины duty free из-под временных экспортных пошлин, зависящих от курса рубля. Но экспортные квоты для азотных и сложных удобрений планируется продлить до 31 мая 2024 года, пишет РБК.

Это решение было утверждено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию. Протокол подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Предложения обсуждаются, подтвердили в пресс-службе Минпромторга.

Гибкие курсовые вывозные пошлины были установлены правительством в сентябре и начали действовать с 1 октября. Эта мера временная и будет действовать до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса рубля и применяется при курсе от 80 руб. за доллар.

Порог в €200 будет применяться к партии товара, следуемой от одного отправителя к одному получателю и по одному транспортному документу.

Также в России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов.

Ранее в России предложили сделать доступнее продажу ювелирных изделий через маркетплейсы.

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