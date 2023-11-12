Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РФ и ОАЭ обсудили сотрудничество в области промышленности

Мантуров заявил, что обсудил с министром ОАЭ вопросы промышленной кооперации

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что обсудил с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом аль-Джабером вопросы промышленной кооперации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского вице-премьера, в первую очередь обсуждалось нефтегазовое машиностроение.

«То, что востребовано и на рынке Эмиратов, и то, что мы сделали за период с 2014 года, особенно в рамках нашей программы импортозамещения по нефтегазмашу. Это сегодня дает свои плоды», — сказал Мантуров.

Он отметил, что на территории РФ и Эмиратов работают принятые ранее 17 стандартов в этой области.

На переговорах также затрагивалось сотрудничество в области фармацевтической промышленности. Мантуров подчеркнул, что российские фармкомпании уже осваивают рынок ОАЭ. Кроме того, добавил министр, российский бизнес должен подготовить регуляторную базу для признания стандартов на уровне регуляторов системы здравоохранения России и Эмиратов, чтобы можно было развивать в Эмиратах производство готовых лекарственных форм и субстанций.

Денис Мантуров также сообщил, что в Абу-Даби на производственной площадке запустили сборку автомобилей Aurus Senat. В будущем планируется наладить выпуск кроссоверов Komendant, а также открыть для местных покупателей салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus.

Ранее стало известно, какие автомобили чаще всего арендуют россияне в ОАЭ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий