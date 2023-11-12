РФ и ОАЭ обсудили сотрудничество в области промышленности

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что обсудил с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом аль-Джабером вопросы промышленной кооперации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского вице-премьера, в первую очередь обсуждалось нефтегазовое машиностроение.

«То, что востребовано и на рынке Эмиратов, и то, что мы сделали за период с 2014 года, особенно в рамках нашей программы импортозамещения по нефтегазмашу. Это сегодня дает свои плоды», — сказал Мантуров.

Он отметил, что на территории РФ и Эмиратов работают принятые ранее 17 стандартов в этой области.

На переговорах также затрагивалось сотрудничество в области фармацевтической промышленности. Мантуров подчеркнул, что российские фармкомпании уже осваивают рынок ОАЭ. Кроме того, добавил министр, российский бизнес должен подготовить регуляторную базу для признания стандартов на уровне регуляторов системы здравоохранения России и Эмиратов, чтобы можно было развивать в Эмиратах производство готовых лекарственных форм и субстанций.

Денис Мантуров также сообщил, что в Абу-Даби на производственной площадке запустили сборку автомобилей Aurus Senat. В будущем планируется наладить выпуск кроссоверов Komendant, а также открыть для местных покупателей салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus.

Ранее стало известно, какие автомобили чаще всего арендуют россияне в ОАЭ.