Европейские фермеры опасаются новой угрозы из-за вступления Украины в ЕС

Фермеры Европы опасаются конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции со стороны Украины при вступлении этой страны в Европейский союз. Об это сообщает газета L'Opinion.

«Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли», — сообщает издание.

Также опасение вызывает вероятная необходимость восстанавливать сельское хозяйство Украины после завершения конфликта, что потребует больших финансовых вложений и только увеличит производство продуктов на Украине.

Включение новой страны в состав ЕС заставит власти объединения перераспределить фонды, размер которых практически не меняется. Тем более, что Украина обладает обширными сельскохозяйственными территориями — больше чем во Франции и Польше.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к торговым конфликтам внутри Евросоюза.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.