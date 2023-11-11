В МИД раскритиковали слова главы Carlsberg о бизнесе в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала несостоятельными обвинения главы датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы о попытке российских властей украсть бизнес концерна. Заявление дипломата опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение «Карлсберга» покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Я.Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», — сказано в комментарии Захаровой.

Представитель МИД призвала руководство компании внимательно изучить законодательство РФ, отметив, что «компания «Балтика» не находится в собственности государства.

До этого стало известно, что компания Carlsberg требует от России компенсации убытков от передачи «Балтики» под управление Росимущества и грозит обратиться в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода.

Ранее концерн обвинил российские власти в «краже» бизнеса и отобрал у «Балтики» лицензию на использование международных брендов. В Минфине обвинения отвергли и назвали внешнее управление ответом на санкции. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что компания сама «все бросила в России», и поблагодарил за «инвестиции» и «внесение лепты в современное российское оружие».

Ранее правительство утвердило правила компенсаций иностранным компаниям за активы в РФ.