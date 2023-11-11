Захарова вступилась за главу ВТО, высказавшую претензии в адрес США

После обвинений в адрес США, выдвинутых главой Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Иевала, ее могут включить в американский санкционный список. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Теперь важно, чтобы Министерство финансов и Министерство торговли США не включили ее в санкционные списки за опасное вольнодумство», — написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Поводом для такого наблюдения стало интервью главы ВТО японскому финансовому изданию, в котором Оконджо-Иевала заявила о трудностях, с которыми столкнулась глобальная свободная торговля с 2017 года, когда президент США Дональд Трамп вывел свою страну из Транстихоокеанского партнерства. А президент Джо Байден стремился ограничить доступ Китая к передовым технологиям в области полупроводников и в других областях, что ВТО также не приветствует, отметила она.

Глава Всемирной торговой организации спрогнозировала, что глобальный ВВП сократится на пять процентов в случае, если США «продолжат кромсать торгово-логистические пути, ломать цепочки поставок продукции, как они это сделали введением односторонних антироссийских санкций».

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