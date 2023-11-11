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На Украине призвали отказаться от длинных воздушных тревог ради прибыли

Экономист Вышлинский призвал отказаться от длинных воздушных тревог на Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Экономист Глеб Вышлинский призвал отказаться от длинных воздушных тревог на Украине. Соответствующую публикацию он выложил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Вышинского, это стало бы «самой большой реформой», которая бы способствовала экономическому росту на Украине. Он предложил отменить ввод воздушной тревоги в некоторых конкретных случаях, отмечая, что нередко тревога при них оказывается ложной.

До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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Операция на Украине
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