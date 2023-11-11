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Кабмин РФ одобрил снижение административной нагрузки на предпринимателей

Кабмин РФ одобрил проект закона о снижении административной нагрузки на бизнес

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Depositphotos

Правительство РФ одобрило проект закона о снижении административной нагрузки на предпринимателей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сказано в сообщении.

9 ноября кабмин одобрил и внес в Госдуму законопроект, запрещающий дублирование полномочий полиции и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. Новая инициатива предполагает, что контрольные мероприятия должны проводить только профильные ведомства. В комментарии на сайте кабмина руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что на первом этапе власти исключат из Кодекса об административных нарушениях 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями.

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что бизнес нужно не штрафовать, а предупреждать нарушения. Он при этом уточнил, что совсем исключить проверки для предпринимателей нельзя, но стоит их минимизировать.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре запретить сотрудникам полиции наказывать представителей бизнеса за нарушения требований надзорных органов.

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