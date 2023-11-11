Названы самые выгодные периоды для отпуска в 2024 году

Член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала, что в 2024 году выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре, когда число рабочих дней в месяце составит 23. Об этом пишет РИА Новости.

«Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней)», — рассказала она.

Из этого юрист сделала вывод, что для получения более высоких отпускных надо выбирать месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Наименее выгодным Астаева назвала отпуск в январе, где число рабочих дней в 2024 году составит 17, а также в месяцы с дополнительными праздничными днями.

До этого стало известно, что большинство россиян хотят получить в подарок от работодателя отпуск.

Ранее эксперт оценила, стоит ли брать отпуск в январе.