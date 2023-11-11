Генпрокуратура раскрыла ущерб России от экономических преступлений

В России свыше 50% ущерба приходится на преступления экономической направленности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

В надзорном ведомстве уточнили, что общий ущерб от преступлений, зарегистрированных за девять месяцев в России, составил 397 млрд рублей, что на 36,3 % меньше показателя 2022 года.

По данным прокуратуры, больше половины причиненного ущерба приходится на деяния экономической направленности — 231,3 млрд рублей.

Из этой суммы в процессе добровольного погашения ущерба уже возмещено более 105 млрд рублей.

В начале октября в России подсчитали ущерб от преступлений за восемь месяцев 2023 года. Он превысил 351 млрд рублей, этот показатель продемонстрировал снижение почти на 40% по сравнению с 2022 годом. Большую часть из общей суммы составили экономические преступления — на них приходится 203,6 млрд рублей.

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