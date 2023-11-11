В Китае выразили беспокойство из-за давления на компании со стороны США

Китайские власти выразили озабоченность в связи с давлением на компании КНР со стороны США. С таким заявлением выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на переговорах с главой американского Минфина Джанет Йеллен.

«Китайская сторона ясно выразила свою обеспокоенность по поводу двусторонних инвестиционных ограничений США в отношении Китая», — уточнили в итоговом заявлении, размещенном на сайте Госсовета КНР.

В документе обратили внимание, что беспокойство вызывают санкции, подавление китайских компаний, а также экспортный контроль в отношении КНР. Вице-премьер Госсовета потребовал от США конкретной реакции.

В ходе переговоров отметили, что американские и китайские власти не стремятся к экономическому «разъединению» и настроены на развитие здоровых экономических отношений.

Переговоры Йеллен и Хэ Лифэна предвосхищают встречу лидеров Китая и США. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить страну с 14 по 17 ноября посетит. чтобы принять участие в саммите АТЭС и встретится с главой Белого дома Джо Байденом.

Накануне США предупредили Китай о санкциях в случае оказания помощи России в связи с СВО.

Ранее глава Минфина США оценила результаты поездки в Китай.