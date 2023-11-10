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В России расширят маркировку пива

В России с 1 апреля 2024 года расширят маркировку пива

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Shutterstock

С 1 апреля 2024 года в России будут расширены правила маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков будут расширены. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий проект постановления правительства РФ.

«Новые требования разработаны с учетом специфики отраслевых технических и бизнес-процессов и предусматривают последовательный переход к поэкземплярной прослеживаемости продукции в зависимости от форм-факторов продукции начиная с 1 апреля 2024 года», — пояснили в пресс-службе Минпромторга.

В России с 1 апреля текущего года началась обязательная маркировка пива в кегах и слабоалкогольных напитков.

С 1 октября процедура обязательной маркировки затронула пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной и ПЭТ-таре. С 15 января 2024 года вводится обязательная маркировка в отношении этих напитков во всех остальных видах упаковки.

До этого в Госдуме предложили полностью запретить продажу алкоголя в кегах. С таким предложением выступил депутат Султан Хамзаев. По его мнению, кеги часто становятся лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатным и контрафактным алкоголем.

Ранее в России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов.

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