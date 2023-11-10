Правительство утвердило правила компенсаций иностранным компаниям за активы в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний, отнесенных к экономически значимым в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, решение о компенсации принимается экономически значимой организацией в случае обращения иностранной холдинговой компании к ней. Компания может быть включена в список экономически значимых по мотивированному предложению профильного органа власти. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости.

Компенсация должна быть выплачена холдингу до окончания срока, на который приостановлены его права. Исключение составляют случаи, когда требование поступило меньше чем за три месяца до окончания такого срока. В такой ситуации средства должны быть перечислены в течение трех месяцев. Она выплачивается денежными средствами с соблюдением особенностей, которые установлены президентом РФ в законе о мерах воздействия на недружественные страны.

8 ноября сообщалось, что Carlsberg грозит России судом и требует компенсации за «Балтику».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.