Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство утвердило правила компенсаций иностранным компаниям за активы в РФ

Мишустин утвердил правила компенсаций иностранным холдингам за активы в РФ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний, отнесенных к экономически значимым в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, решение о компенсации принимается экономически значимой организацией в случае обращения иностранной холдинговой компании к ней. Компания может быть включена в список экономически значимых по мотивированному предложению профильного органа власти. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости.

Компенсация должна быть выплачена холдингу до окончания срока, на который приостановлены его права. Исключение составляют случаи, когда требование поступило меньше чем за три месяца до окончания такого срока. В такой ситуации средства должны быть перечислены в течение трех месяцев. Она выплачивается денежными средствами с соблюдением особенностей, которые установлены президентом РФ в законе о мерах воздействия на недружественные страны.

8 ноября сообщалось, что Carlsberg грозит России судом и требует компенсации за «Балтику».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий