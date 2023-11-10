В Росстате оценили продовольственную инфляцию в России за год

По данным Росстата стало известно, что продовольственная инфляция в РФ в октябре 2023 года в месячном выражении составила 1,35%, ускорившись по сравнению с уровнем сентября в 0,86%. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в годовом выражении рост цен на продукты в октябре составил 6%, в сентябре он был зафиксирован на уровне 4,78%, в августе — в 3,58%, в июле — 2,23%, в июне — 0,18%.

В Росстате подчеркнули, что непродовольственные товары в прошедшем месяце по сравнению с сентябрем подорожали на 0,55%.

До этого в службе заявили, что средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 4 по 11 сентября выросла на 1,7%, до 62,64 рубля за литр.

Эксперты связывают рост цен с внесенными изменениями в механизм топливного демпфера, которые сокращают выплаты нефтяным компаниям из бюджета. Это может привести к дальнейшему повышению оптовых цен на топливо. С начала года по 11 сентября бензин в России подорожал в среднем на 8,5%, дизельное топливо — на 7,3%. При этом инфляция за это время составила 3,9%.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.