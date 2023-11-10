Канада ввела санкции против нескольких российских СМИ и телеканала РЕН ТВ

Канада ввела санкции против «Парламентской газеты», издания «Известия» и телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

В санкционный список МИД Канады также внес некоммерческое партнерство «Центр социально-консервативной политики», Институт государства и права (ИСП) Российской академии наук (РАН) и газету Russia Beyond.

В список попали и девять физических лиц.

6 ноября директор международного отдела экономических санкций Королевского банка Канады Стивен Олсас заявил, что канадские санкции в отношение России влияют на жизнь обычных россиян. В качестве примера он привел ограничение пенсионных выплат, что он считает «непредвиденными последствиями».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что санкционное давление на РФ будет усиливаться.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.