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Украинский суд оставил бизнесмена Коломойского под стражей

Суд не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения Коломойскому

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Украинский суд оставил под стражей обвиняемого в крупном мошенничестве бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление суда.

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Коломойского об изменении ему меры пресечения на домашний арест. В качестве основания для этого было названо ухудшение состояния здоровья подозреваемого.

2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал Игоря Коломойского по обвинению в мошенничестве сроком на 60 дней с возможностью внести залог в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей). Следствие Украины предъявило олигарху обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем. Фигурант отказался вносить залог.

Спустя месяц бизнесмен был внесен Росфинмониторингом в так называемый российский список террористов и экстремистов.

Ранее бывший советник Кучмы назвал цель Зеленского в обвинениях против Коломойского.

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