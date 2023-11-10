Украинский суд оставил бизнесмена Коломойского под стражей

Украинский суд оставил под стражей обвиняемого в крупном мошенничестве бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление суда.

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Коломойского об изменении ему меры пресечения на домашний арест. В качестве основания для этого было названо ухудшение состояния здоровья подозреваемого.

2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал Игоря Коломойского по обвинению в мошенничестве сроком на 60 дней с возможностью внести залог в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей). Следствие Украины предъявило олигарху обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем. Фигурант отказался вносить залог.

Спустя месяц бизнесмен был внесен Росфинмониторингом в так называемый российский список террористов и экстремистов.

Ранее бывший советник Кучмы назвал цель Зеленского в обвинениях против Коломойского.