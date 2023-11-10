Распродажи в ноябре не вызвали ажиотаж у покупателей

В первые дни распродаж в ноябре 2023 года не принесли ожидаемого роста спроса у ретейлеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД».

По данным компании число покупок в период с 1 по 7 ноября сократилось на 4-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что по итогам осенних распродаж покупательская активность вряд ли достигнет показателей 2022 года. При этом обороты розничных сетей в деньгах выросли на 15% благодаря повышению цен на 12-20%.

По словам старшего директора департамента торговой недвижимости CMWP Анны Маньковой, несмотря на снижение спроса, товарооборот ретейлеров увеличился на 5-15%. Это объясняется высокой базой прошлого года, когда в ноябре наблюдался отложенный спрос. В 2022 году многие россияне уже сделали крупные покупки в преддверии распродаж.

В категории «Одежда и обувь» число покупок снизилось на 8% после октябрьского роста на 8%. В сегменте электроники падение составило 7% против роста на 9% месяцем ранее. Однако не во всех сегментах наблюдается спад. Продажи спорттоваров выросли на 25%, товаров для дома — на 12%, ювелирных изделий — на 3%.

Самый заметный рост показали онлайн-площадки — на 30-35% по сравнению с прошлым годом. По словам аналитиков, основными бенефициарами стали их селлеры. В Ozon заявляют о рекордном количестве предложений со скидками.

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