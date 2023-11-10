Экоактивисты чуть не сорвали выступление главы ФРС США на конференции МВФ

Экоактивисты 9 ноября прервали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла во время исследовательской конференции Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. Глава регулятора в сопровождении охраны временно покинул мероприятие, передает корреспондент РИА Новости.

Агентство уточняет, что во время выступления Пауэлла группа из нескольких экологических активистов ворвалась на сцену с плакатом «климатическая катастрофа». Протестующие выкрикивали лозунги с призывами остановить использование ископаемого топлива.

В результате Джером Пауэлл временно покинул сцену и зал заседания. Из-за появления экоактивистов остальным панелистам, в том числе первому заместителю управляющего директора МВФ Гиту Гопинату и главе ЦБ Израиля Амиру Ярону, также пришлось покинуть сцену и дожидаться охраны.

После того как охрана вывела активистов, выступление главы ФРС США возобновилось.

В конце октября сообщалось, что активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевый крахмал на скелет огромного динозавра в музее естественной истории в Лондоне.

Ранее экоактивисты облили краской Брандербургские ворота в Берлине.