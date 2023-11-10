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В США сообщили, что Европа превратилась в главный рынок сбыта американского СПГ

В США заявили, что Европа стала на годы вперед основным рынком сбыта СПГ США

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Reuters

Европа на годы вперед превратилась в главный рынок сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил помощник государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт во время выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса Соединенных Штатов на слушаниях, посвященных ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

Он отметил, что геополитика энергетики после февраля 2022 года изменилась. По словам представителя помощника госсекретаря США, Соединенные Штаты — это крупнейший в мире производитель СПГ, и страна будет сохранять этот статус годы.

«Европа ожидает обеспечения своей энергобезопасности от США. Европа является крупнейшим рынком для американского СПГ. 70% экспорта нашего СПГ помогли Европе в прошлом году совершить побег от своей зависимости от России», — сказал Пайетт.

До этого Джеффри Пайетт сообщал, что целью Вашингтона является прекращение российского проекта «Арктик СПГ 2».

После этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ 2» с учетом прецедента с «Северными потоками».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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