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В ЦБ объяснили, как рублю помог указ о продаже валютной выручки

В ЦБ заявили, что укрепление рубля связано с ростом продаж валютной выручки

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Укрепление рубля в последнее связано с ростом продаж валютной выручки. Об этом заявили в Банке России, передает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

«Укреплению национальной валюты в октябре способствовало увеличение объема чистых продаж валютной выручки экспортеров. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами увеличился в октябре до $12,5 млрд против $9,2 млрд в сентябре и $7,2 млрд в августе, при этом основной объем продаж пришелся на вторую половину месяца», — отмечается в документах ЦБ.

В ЦБ также утверждают, что эффект оказало повышение ключевой ставки до 15% — с одной стороны, это ограничивает спрос на рублевые кредиты, с другой стороны — повышает привлекательность рублевых вкладов.

Также в российской экономике продолжается процесс девалютизации банковского сектора — в октябре валютные активы банков снизились на $3,2 млрд, а валютные обязательства — на $3 млрд.

До этого экономист объяснил, почему рост ставки ЦБ не укрепит рубль.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 15%.

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