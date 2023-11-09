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В Европе порекомендовали не спешить с использованием российских активов

Bloomberg: в ЕС поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов РФ

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Yves Herman/Reuters

Крупные страны-участницы Евросоюза, такие как Франция, ФРГ, Италия и Бельгия, полагают, что в вопросе ускорения согласования плана по применению доходов от заблокированных российских активов необходимо действовать более осторожно. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

«Крупные государства ЕС с осторожностью относятся к получению прибыли от российских активов и выступают за постепенный подход», — отмечается в материале.

По информации издания, европейские страны во главе с Францией предложили до конца текущего года сужать варианты для выбора легитимного варианта применения прибыли от российских активов, без угрозы финансовой стабильности блока.

Согласно данным Европейской комиссии, в ЕС сейчас заморожено порядка €200 млрд активов Банка России и около €24 млрд частных финансовых средств.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что у России есть «моральные и юридические основания» предпринять шаги в отношении активов стран G7 на своей территории. По его мнению, намерение «своровать» средства РФ — преступление, которому необходимо дать международную оценку.

Ранее российский посол обвинил Францию в ведении русофобской политики на фоне заморозки активов.

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