В ЦБ заявили о сомнительной бизнес-модели СПБ Биржи после внедрения санкций

Руководство СПБ Биржи встретится с серьезным вызовом по поводу долгосрочной жизнеспособности торговой площадки, им нужно искать новые ниши. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, чьи слова передает РИА Новости.

«Перед менеджментом СПБ Биржи будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института», — отметил представитель финрегулятора.

По его мнению, главной ошибкой СПБ Биржи стала излишняя концентрация на торговле иностранными ценными бумагами.

«Наши партнеры очень осторожно относятся к взаимодействию с теми компаниями, которые находятся под санкциями», — сказал Чистюхин.

Он порекомендовал платформе найти новые ниши в бизнесе, где они смогут занять конкурентное преимущество, как это было с торговлей зарубежными ценными бумагами.

2 ноября министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц, в том числе СПБ Биржа. Позднее СПБ Биржа временно прекратила торги иностранными акциями.

Ранее аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже.