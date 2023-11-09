Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦБ заявили о сомнительной бизнес-модели СПБ Биржи после внедрения санкций

Чистюхин: санкции поставили бизнес-модель СПБ Биржи под сомнение

close
100%
«Газета.Ru»

Руководство СПБ Биржи встретится с серьезным вызовом по поводу долгосрочной жизнеспособности торговой площадки, им нужно искать новые ниши. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, чьи слова передает РИА Новости.

«Перед менеджментом СПБ Биржи будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института», — отметил представитель финрегулятора.

По его мнению, главной ошибкой СПБ Биржи стала излишняя концентрация на торговле иностранными ценными бумагами.

«Наши партнеры очень осторожно относятся к взаимодействию с теми компаниями, которые находятся под санкциями», — сказал Чистюхин.

Он порекомендовал платформе найти новые ниши в бизнесе, где они смогут занять конкурентное преимущество, как это было с торговлей зарубежными ценными бумагами.

2 ноября министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц, в том числе СПБ Биржа. Позднее СПБ Биржа временно прекратила торги иностранными акциями.

Ранее аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий