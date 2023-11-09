Bloomberg узнал о запасном плане ЕС по оказанию финансовой помощи Украине

Страны — члены Европейского союза рассматривают запасной план оказания финансовой помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере €50 млрд, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По информации источников, этот план будет включать в себя национальные гарантии государств — членов ЕС по привлечению финансирования на рынках. Они сообщили, что ряд стран сообщества выступают за скорейшее нахождение альтернативного решения по выделению средств для Киева, чтобы усилить давление на Будапешт. Однако Испания выступает за план долгосрочного финансирования Украины, добавили источники.

Ранее Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд от Евросоюза.

До этого замминистра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что ЕС готов выделить Украине только половину из запланированной суммы финансирования на следующий год.

Он уточнил, что это €9 млрд, а не €18 млрд, «как было запланировано».

Общая сумма обещанной Киеву помощи до 2027 года со стороны ЕС составляет €50 млрд, из них €39 млрд должны пойти на покрытие бюджетного дефицита.

Ранее в США заявили, что страны Евросоюза не уверены в своей способности в одиночку финансировать Украину.