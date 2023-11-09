Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg узнал о запасном плане ЕС по оказанию финансовой помощи Украине

Bloomberg: в ЕС рассматривают запасной план оказания финансовой помощи Украине

close
100%
Global Look Press

Страны — члены Европейского союза рассматривают запасной план оказания финансовой помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере €50 млрд, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По информации источников, этот план будет включать в себя национальные гарантии государств — членов ЕС по привлечению финансирования на рынках. Они сообщили, что ряд стран сообщества выступают за скорейшее нахождение альтернативного решения по выделению средств для Киева, чтобы усилить давление на Будапешт. Однако Испания выступает за план долгосрочного финансирования Украины, добавили источники.

Ранее Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд от Евросоюза.

До этого замминистра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что ЕС готов выделить Украине только половину из запланированной суммы финансирования на следующий год.

Он уточнил, что это €9 млрд, а не €18 млрд, «как было запланировано».

Общая сумма обещанной Киеву помощи до 2027 года со стороны ЕС составляет €50 млрд, из них €39 млрд должны пойти на покрытие бюджетного дефицита.

Ранее в США заявили, что страны Евросоюза не уверены в своей способности в одиночку финансировать Украину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий