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ЦБ увидел первые признаки спада потребительского спроса

ЦБ: в октябре сократился спрос на товары первой необходимости

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Илья Питалев/РИА Новости

Центробанк в октябре отметил снижение финансовых потоков в отраслях, ориентированных на потребительский спрос. Об этом сообщил регулятор в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».

По данным ЦБ, платежи в таких сферах, как производство продуктов питания, сельское хозяйство, розничная торговля, операции с недвижимостью, сократились на 0,4% к среднему уровню третьего квартала.

«Это может указывать на первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса, которые подтверждаются и другими данными за октябрь», — отмечает ЦБ.

В целом объем входящих платежей через систему ЦБ остался на уровне третьего квартала. Снизились потоки в экспортоориентированных отраслях, главным образом в добыче нефти и газа.

В начале октября в Госдуме задумали о введении регулирования цен в стране, но заведующий лабораторией ИНП РАН Михаил Гусев не поддержал идею регулирования цен на непродовольственные товары. По его мнению, ускорение инфляции в текущем году обусловлено ростом спроса и тарифов, а не товарами. Более быстро растут цены на услуги (на 9,5% в августе) в силу дорожающих з/п и структуры спроса.

В промышленности же прирост цен незначителен — 3,6%. Кроме того, у правительства уже есть полномочия по регулированию ЖКХ, проезда и бензина, а ФАС контролирует маржи. Так что новые меры не нужны при наличии бюджетных инструментов поддержки населения.

Ранее экономист объяснил, почему рост ставки ЦБ не укрепит рубль.

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