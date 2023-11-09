В России могут расширить налоговые льготы для многодетных

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой рассмотреть возможность освобождения многодетных семей от уплаты НДФЛ, передает «Прайм».

Кроме того, она предложила разработать программу индивидуального жилищного строительства малоэтажных домов, ориентированных на такие семьи.

Так же Матвиенко высказалась за усиление поддержки семей с наибольшим репродуктивным потенциалом. Как пояснила сенатор, речь идет о гражданах в возрасте от 30 до 40 лет, у части из которых уже есть дети. По ее словам, численность этой возрастной когорты на сегодняшний день находится на историческом максимуме.

Кроме того, спикер Совета Федерации предложила рассмотреть возможность внедрения дополнительных мер социальной поддержки для граждан пенсионного возраста, которые принимают активное участие в воспитании внуков. По мнению сенатора, это позволит разгрузить молодые семьи и улучшить демографическую ситуацию в стране.

До этого российским сенаторам предложили оценивать питание в школьных столовых.

Ранее Матвиенко предложила создать в России министерство счастья.