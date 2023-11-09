Песков: США скоро не хватит бумаги, чтобы печатать деньги

Соединенные Штаты тратят более $200 млн в час на обслуживание своего государственного долга, им скоро не хватит бумаги для печатания денег., заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павоу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента телеканала «Россия 1».

«Я вот только недавно читал, что США фактически свыше $200 млн в час тратят на обслуживание своего долга», — заявил он.

Он отметил, что для печатных станков «бумаги скоро будет не хватать».

4 ноября глава российского Минфина Антон Силуанов, комментируя размер государственный долг США, заявил доллар не может быть устойчивым при бесконтрольной работе печатного станка и при его обесценивании. Министр отметил, что поэтому Соединенные Штаты имеют такой большой госдолг.

Ранее правительство спрогнозировало снижение объемов нефтедобычи в России.