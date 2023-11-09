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Набиуллина допустила еще одно повышение ключевой ставки

Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки в этом году

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки в текущем году. Об этом сообщает ТАСС.

Также глава ЦБ заявила, что ослабление курса рубля летом 2023 года прежде всего отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление, а не изменения внешних условий.

В начале ноября председатель ЦБ рассказала, что доля безналичного расчета в России составляет больше 80%.

27 октября ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых. Аналитики назвали это решение ожидаемым, подчеркнув, что оно не отразится на курсе рубля. На фоне повышения ставки российские банки начали отказывать гражданам в ипотечном кредитовании.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразилось на малом бизнесе.

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