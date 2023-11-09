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В Германии предостерегли Евросоюз от вступления Украины в организацию

Корреспондент ZDF Реллер: присоединение Украины сокрушит экономику стран ЕС

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Olivier Matthys/AP

Корреспондент Ульф Реллер в эфире немецкого телеканала ZDF высказал мнение, что вступление Украины в Европейский союз негативно скажется на экономике членов организации. Кроме того, в Европе начали сильно сомневаться насчет принятия «опустошенной военными действиями» страны.

«Принятие Украины после спецоперации России полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему союзу», — заявил Реллер.

Он добавил, что Украина уже выполнила 90% требований для членства в Евросоюз, однако республике еще предстоит пройти много шагов, а сам процесс вступления затянется.

8 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Соответствующая рекомендация была дана после оценки прогресса в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. В частности, от украинского государства требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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