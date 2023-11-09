Минфин не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах

По информации газеты «Известия», Минфин РФ подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В поддержку этого проекта высказались Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст, как сообщается в документе.

В июле депутаты фракции «Новые люди» внесли законопроект в Государственную думу РФ, предлагая запретить продажу алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов по решению общего собрания собственников.

Согласно данным издания, Минфин уже направил проект отзыва в правительство. Представители ведомства считают, что такой законопроект создаст преграды для предпринимателей, а собрания жильцов, получившие право принимать такие решения, могут злоупотреблять ими.

В Минфине подчеркнули, что регионы могут защищать общественный порядок в соответствии с законом «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

Авторы законопроекта ссылались на жалобы жильцов о наличии «наливайк» и шумных баров, где даже в будние дни продолжается гулянка до утра. Предполагалось, что изменения, позволяющие общему собранию собственников принимать решения о запрете розничной продажи алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов, будут внесены в Жилищный кодекс РФ.

В ближайшее время группа депутатов и сенаторов, включая главу комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина и первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, планируют представить еще один законопроект, который даст субъектам РФ право запрещать розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи вместе с розничной продажей таких товаров в объектах общественного питания, включая многоквартирные дома и прилегающие территории.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.