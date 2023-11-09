В Госдепе заявили, что Запад не вернет РФ замороженные активы, пока она не заплатит за СВО

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что страны Запада не будут возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока она не заплатит за специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление О'Брайена на слушаниях в комитете по иностранным делам американского сената.

По словам чиновника, президент США Джо Байден и его коллеги по «Большой семерке» ранее подтверждали, что Москва должна заплатить Киеву за СВО. Поэтому России не вернут ранее замороженные средства, оцениваемые примерно в $300 млрд. О'Брайен особо подчеркнул, что отказ от возвращения российских денег является серьезным рычагом давления на Москву.

Кроме того, отметил помощник госсекретаря, возможный отказ США от дальнейшей поддержки Украины будет рассматриваться Китаем как «слабость и глупость», а этого нельзя допустить.

Ранее Джеймс О'Брайен заявил, что в случае с Украиной война является необходимой.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.