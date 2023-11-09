Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдепе заявили, что Запад не вернет РФ замороженные активы, пока она не заплатит за СВО

Госдеп: Запад не вернет Москве замороженные активы, пока она не заплатит за СВО

close
100%
Shutterstock

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что страны Запада не будут возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока она не заплатит за специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление О'Брайена на слушаниях в комитете по иностранным делам американского сената.

По словам чиновника, президент США Джо Байден и его коллеги по «Большой семерке» ранее подтверждали, что Москва должна заплатить Киеву за СВО. Поэтому России не вернут ранее замороженные средства, оцениваемые примерно в $300 млрд. О'Брайен особо подчеркнул, что отказ от возвращения российских денег является серьезным рычагом давления на Москву.

Кроме того, отметил помощник госсекретаря, возможный отказ США от дальнейшей поддержки Украины будет рассматриваться Китаем как «слабость и глупость», а этого нельзя допустить.

Ранее Джеймс О'Брайен заявил, что в случае с Украиной война является необходимой.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий