В США заявили, что израсходовали почти все средства для Украины

США израсходовали уже 96% средств, которые были выделены на все направления поддержки Украины с начала российской спецоперации. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%», — сказал он.

По его словам, в отношении отдельно военной поддержки Соединенные Штаты израсходовали свыше 90% всех выделенных средств.

8 ноября помощник главы Агентства по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявляла, что у США больше нет средств, чтобы продолжить прямую бюджетную поддержку Украины. По его словам, без новых ассигнований гуманитарная помощь может прекратиться.

Накануне представители Демократической партии в сенате США заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, который был принят палатой представителей на прошлой неделе, но при этом не обеспечивал никакой помощи Украине.

До этого главы сразу нескольких ведомств США, включая министра обороны Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен, призвали американский конгресс одобрить запрос Белого дома на выделение $11,8 млрд Киеву.

Ранее сенаторы-республиканцы назвали условие поддержки Украины.