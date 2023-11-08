Экономист объяснил, почему рост ставки ЦБ не укрепит рубль

Повышение Банком России ключевой ставки до 15% не окажет существенного влияния на снижение инфляции и укрепление рубля. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» экономист Константин Церазов.

По его словам, на инфляцию влияет в первую очередь курс рубля через стоимость импорта. Агрессивное повышение ключевой ставки, начатое ЦБ в середине августа, не помогло ослабить тренд на ослабление национальной валюты.

«Рубль начал укрепляться лишь после подписания указа об обязательной продаже экспортной выручки. Так что ужесточение денежно-кредитной политики оказалось неэффективной мерой для борьбы с инфляцией через укрепление рубля», — констатировал Церазов.

ЦБ объясняет высокую инфляцию неспособностью производства удовлетворить растущий спрос, а также компенсацией дефицита товаров импортом. Однако экономист сомневается в результативности повышения ставки для борьбы с инфляцией.

По его мнению, значительного укрепления рубля, как в прошлом году, ожидать не стоит, так как спрос на импорт сохранится из-за сокращения отечественного производства ряда товаров.

Высокие ставки, отмечает эксперт, приведут к удорожанию кредитов и ослаблению мелких компаний, что негативно скажется на конкуренции и качестве товаров. Пострадает и потребительский сектор из-за дорогих кредитов.

При этом высокие ставки лишь временно сдержат спрос, который восстановится после их снижения. К тому же есть другие факторы инфляции вне контроля ЦБ, отмечает Церазов.

«Во-первых, в результате дедолларизации внешней торговли российские компании начали получать за свой экспорт не самую ликвидную валюту, вроде индийских рупий. Эти деньги сложно конвертировать, и ими в целом сложно распоряжаться. Данный фактор ограничивает приток иностранной валюты на Мосбиржу и тем самым оказывает давление на рубль. Ослабление рубля, в свою очередь, подстегивает инфляцию», — подытожил эксперт.

Другим проинфляционным фактором, по мнению Церарова, выступают бюджетные расходы. Есть и фактор дорогой логистики в торговле с Азией. Также следует помнить и о периодической индексации тарифов на природный газ и услуги ЖКХ.

До этого в ЦБ раскрыли, когда в России начнет снижаться инфляция.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 15%.