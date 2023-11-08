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Reuters узнало об экономии Индии на покупках российской нефти

Reuters: Индия сэкономила на покупках российской нефти $2,7 млрд с начала года

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AP

Индия с начала этого года получила экономию в размере $2,7 млрд, покупая у России нефть по сниженной цене из-за санкций стран Запада. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.

Отмечается, что Дели стал крупнейшим покупателем российской нефти, заменив на этом поприще Евросоюз. Нарастив закупки из РФ, Индия сократила поставки сырья из стран Ближнего Востока.

По данным министерства торговли Индии, за первые девять месяцев 2023 года страна купила 69,06 млн тонн нефти из России. Средняя цена составила $525,6 за тонну с учетом расходов на доставку и страхование. При этом средняя стоимость нефти с поставками из Ирака для Индии за тот же период составила $564,46 за тонну.

20 октября стало известно, что индийские власти отвергли требования российских поставщиков нефти проводить оплату в юанях из-за натянутых отношений Дели и Пекина. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Индии.

Ранее Индия нарастила скидки на российскую нефть до $8-10 за баррель.

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