Глава Сбера назвал условия для развития технологий ИИ в России

Бизнес-модель всех компаний в мире будет радикально изменена в направлении человекоцентричности. И это в первую очередь касается финансового сектора. Об этом на пленарной дискуссии «Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?» форума инновационных финансовых технологий Finopolis заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он напомнил, что 7 ноября на заседании Наблюдательного совета Сбербанка была утверждена новая стратегия развития банка до 2026 года. В ее основе лежит построение человекоцентричного бизнеса и компании. Чтобы объяснить смысл нового подхода, Греф привел пример из здравоохранения.

«Пациентоцентричный подход означает, что все вращается вокруг пациента: пациент приходит в клинику, и ему быстро оказывают качественную помощь. В человекоцентричном подходе главная задача — сделать так, чтобы человека не сделать пациентом. И главный KPI — стал человек пациентом или нет. Это радикально меняет подход и мотивацию врачей», — сказал глава Сбера.

Он подчеркнул, что это является сверхсложной задачей, но технологическая база готова. По его словам, в течение трех-пяти лет это точно будет реализовано.

Также Греф отметил, что для того, чтобы Россия была в числе лидеров в области искусственного интеллекта, необходимо создавать все условия для развития технологий искусственного интеллекта и не допустить избыточного регулирования, как это произошло в Европе, из-за чего работающие в этой сфере компании перевели свои разработки в юрисдикции других стран и развитие искусственного интеллекта в Евросоюзе остановилось. По мнению Германа Грефа, для развития искусственного интеллекта в России ключевое значение имеют три составляющие.

«Первое — инфраструктура. Нужны огромные мощности и здесь необходима стимулирующая роль государства. Второе — нужно двигать вперед науку. Это очень дорогая история. Модели предоставляются в открытое пользование, и инференс, то есть их использование всеми пользователями, — огромные деньги для владельца», — сказал Греф.

Глава Сбера уточнил, что требуются очень серьезные исследования с точки зрения оптимизации моделей. При этом, отметил он, нужно включение науки и академии наук и всех усилий, чтобы это сделать.

«И третье — саморегулирование. Поддержка государства, понимание того, что эта технология важна во всех сферах жизни без исключения. Без ошибок невозможно будет пройти. Но мне кажется, что в России сейчас правильная атмосфера для этого», — заключил Греф.