Словакия заблокировала десятки миллионов евро военной помощи Украине

Кабмин Словакии заблокировал €40,3 млн, предназначенные для военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, рассмотренные кабинетом министров.

Отмечается, что предыдущий состав правительства предлагал выделить Украине более €40 млн на военные нужды, преимущественно на боеприпасы.

«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — говорится в документе.

До этого глава словацкого МИД Юрай Бланар заявлял о невозможности решения российско-украинского конфликта военным путем.

Премьер республики Роберт Фицо заявлял, что правительство Словакии не будет препятствовать коммерческим поставкам оружия за рубеж, в том числе на Украину.

По словам Фицо, правительство, которое пришло к власти по итогам парламентских выборов 30 сентября, имеет «диаметрально противоположный взгляд на снабжение оружием Украины».

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.