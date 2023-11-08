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Участники «Большой семерки» не пришли к конкретным решения по санкциям против РФ

Странам G7 не удалось согласовать санкции против алмазов РФ

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Depositphotos

Входящие в «Группу семи» страны не смогли согласовать какого-либо решения о скоординированных мерах против экспорта алмазов из РФ, придя к договоренности только об «активизации консультации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств государств G7 и руководителя дипслужбы ЕС.

Участники встречи от G7 попросили «третьи страны» перестать предоставлять материальную поддержку РФ. В качестве возможных последствий упоминались «серьезные ответные меры».

«С целью снизить доходы России от ее экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России», — подчеркнули в заявлении.

Известно, что планы стран G7 добиться координации по санкциям в отношении России в области критически важных товаров и технологий будут обсуждаться и в дальнейшем.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции против России никуда не денутся даже в отдаленной перспективе.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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