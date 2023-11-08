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Стало известно, как в РФ растет популярность оплаты по QR-коду

Делобанк: почти 85% россиян попробовали оплачивать покупки по QR-коду

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Евгений Биятов/РИА \«Новости\»

За год доля опробовавших оплату по QR выросла с 60% до 85%, этот способ в качестве постоянного пока втрое менее популярен, чем платежи по пластиковой карте. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Делобанком, есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Согласно данным исследования, 15% респондентов пока не пробовали этот способ. Эксперты назвали пять основных причин, мешающих людям платить по QR-коду: 40% не знают, как это делается, 36% отметили, что им не предлагают такой способ оплаты, 11% — плохой интернет, 9% — код плохо читает камера, 4% — продолжают пользоваться устаревшими кнопочными телефонами.

При этом почти две трети опробовавших QR-платежи сами предлагали такой способ оплаты продавцам. Еще 31% готов платить по QR, если продавец предложит.

«У предпринимателей есть несколько вариантов проинформировать покупателя о возможности оплатить по QR СБП. Можно распечатать QR-код и разместить на кассе или установить платежный терминал со встроенным куайрингом. Практика показывает, что технологии не заменяют человеческое общение. В выигрыше остаются те компании, в которых продавцы сами предлагают покупателю оплату по QR-коду и рассказывают, как это сделать», — рассказала директор Делобанка Ирина Кузьмина.

До этого эксперт объяснила причину резко возросшего числа платежей по СБП.

Ранее россияне получили возможность платить по QR-кодам за границей.

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