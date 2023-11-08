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Carlsberg оценил потери от срыва продажи «Балтики» в $1 млрд

Carlsberg обвинил Россию в экспроприации «Балтики» и пригрозил судом

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Global Look Press

Конфликт вокруг российского подразделения Carlsberg — компании «Балтика» — вышел на новый уровень. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным издания, с августа стороны ведут переписку, в которой Carlsberg обвиняет Россию в нарушении международных соглашений. Компания пригрозила обратиться в международный арбитражный суд, если в течение полугода конфликт не будет урегулирован. В середине марта 2023 года Carlsberg объявил об уходе из России, а в июне заключил соглашение о продаже «Балтики». Однако в июле президент Владимир Путин передал 100% акций «Балтики» под управление Росимущества, тем самым сорвав сделку. По неофициальной информации «Интерфакса», покупателем должна была стать группа «Арнест».

В августе Carlsberg направил российским властям письмо, в котором попросил компенсировать убытки из-за срыва продажи. Минфин в ответном письме в сентябре заявил об отсутствии оснований для выплат. В октябре компания направила уведомления о споре по трем международным соглашениям о защите иностранных инвестиций.

Carlsberg обвинил Россию в «незаконной экспроприации» и предложил урегулировать конфликт в течение полугода. В противном случае компания грозится подать иск в международный арбитраж. По неофициальной информации, за «Балтику» договаривались заплатить 71 млрд рублей.

Ранее СЕО Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявлял, что Россия «украла» бизнес компании в стране. В ответ Дмитрий Медведев поблагодарил западные компании за вклад в российское оружие.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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