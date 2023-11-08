Совфед одобрил налоговые льготы для талантливой молодежи и матерей

Совет Федерации одобрил законопроект об освобождении от НДФЛ региональных и местных грантов, а также ряда единовременных выплат гражданам. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

В частности, от НДФЛ освобождаются гранты из бюджетов регионов и муниципалитетов, полученные по итогам конкурсов. Ранее такая льгота действовала только для получателей президентских грантов. Кроме того, не будут облагаться налогом единовременные денежные поощрения за награждение орденом «Родительская слава» и медалью к нему, а также за присвоение звания «Мать-героиня».

Льгота распространена и на гранты общественно-государственных движений, полученные по итогам конкурсов и соревнований. По данным Совфеда, нововведения направлены на поддержку талантливой молодежи, а также стимулирование рождаемости и укрепление института семьи.

Закон вступит в силу после официального опубликования, за исключением отдельных положений.

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